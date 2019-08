Burger King lança Whopper vegetariano, mas com gosto de carne

Boa notícia, vegetarianos de São Paulo: agora vocês poderão degustar o sanduíche mais famoso do Burger King (o Whopper) – claro, numa versão sem carne animal. Isso porque depois do grande sucesso nos EUA e Europa, o Rebel Whopper chegou na cidade brasileira.

O hambúrguer 100% a base de plantas é grelhado no fogo como churrasco e promete o sabor, cor, aroma e textura bem parecido com carne do sanduíche tradicional. Será que deu certo? Ah, ele é coberto com tomates frescos fatiados, alface fresca, maionese cremosa, ketchup, picles crocantes e cebolas brancas fatiadas em um pão de sementes de gergelim torrado. Que fome!

O novo sanduíche estará disponível em 58 restaurantes do Burger King a partir do dia 10 de setembro, só em São Paulo, mas a a rede já está estudando a expansão para todas as unidades do Brasil, viu? O valor sugerido é R$28,90 e pode variar de acordo com a unidade.

Ficou curiosa para saber como é esse sanduíche? Aqui no MdeMulher já provamos um burger de planta com gosto de carne, na Lanchonete da Cidade em São Paulo e contamos o que achamos!