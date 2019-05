Cafés de cafeteria: como fazer cappuccino e frappuccino em casa

Nunca é demais reforçar nosso amor pelo café e agradecer por terem descoberto, há tantos séculos lá na Etiópia, que aquelas frutinhas vermelhas poderiam ser torradas e render uma das bebidas mais parceiras do dia a dia.

Uma das belezas do café é que ele funciona puro, turbinado e em receitas de outras bebidas deliciosas – os famosos cafés de cafeteria. Trazemos aqui receitas em vídeos tutoriais de cappuccino, frappuccino clássico, café mocha, macchiato e mocha de chocolate branco para você fazer em casa e saborear a hora que quiser no conforto de seu lar.

Como fazer cappuccino em casa

Leite em pó, café solúvel, chocolate em pó, açúcar (ou adoçante em pó), canela e bicarbonato de sódio e pronto: aí está sua mistura caseira para cappuccino. Aprenda no vídeo as medidas de cada ingrediente e as proporções de mistura e água na caneca e pode beber todos os dias, se der vontade!

Como fazer frappuccino clássico em casa

O frappuccino clássico é feito com café congelado, leite e chocolate em pó. Para finalizar, chantili e raspas de chocolate. Perfeito e apropriado para todos os momentos!

Como fazer café mocha em casa

É muito mais fácil do que você imagina: base de calda de chocolate, café no meio e leite vaporizado. Para finalizar, um desenho com a mesma calda de chocolate – e que também é mais simples do que a gente costuma pensar.

Se você não sabe como fazer o leite vaporizado em casa, aprenda neste tutorial que trazemos de bônus:

Como fazer macchiato em casa

Os ingredientes do machiatto são os mesmos do café mocha, mas colocados em outra ordem. Aqui, o café vem depois do leite vaporizado e as densidades dos líquidos fazem com que ele afunde e se forme uma camada intermediária de café com leite. Melhor fazer em uma taça para toda essa beleza aparecer!

Como fazer mocha de chocolate branco em casa

Leite, creme de leite, chocolate branco e café forte são os únicos ingredientes de que você precisa para fazer a mágica desta bebida deliciosa. Super simples e apetitoso!