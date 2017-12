Entre os preparativos para o Natal, o cardápio da ceia tem seu lugar de destaque. Ainda mais se a proposta for inovar no menu – até porque, sejamos sinceras, não é todo mundo que faz questão de comer peru como prato principal ou se declara fã de carteirinha da controversa uva passa.

As opções são variadas e será possível se jogar nos pratos saudáveis e passar o fim do ano sem arrependimentos, montar um jantar 100% vegetariano e saboroso ou até investir nos ingredientes clássicos, com um toque de modernidade.

Pensando nisso, montamos um trio de sugestões de ceias de Natal – tradicional, saudável e vegetariana – completo e nada convencional, para agradar a quem for preciso.

1. Ceia de Natal Tradicional

Para uma ceia tradicional atualizada, comece com um miniquiche de espinafre e cogumelos como aperitivo. É chegada a hora do prato principal. E, sim, vamos de peru – com um toque especial. A receita da vez é o suculento peito de peru assado com molho (foto). Complete o menu com uma sobremesa fácil e das mais gostosas, confira a receita de torta holandesa de copinho e bom apetite!

2. Ceia de Natal saudável

Nada de se preocupar com as calorias, gorduras e carboidratos, viu? Uma ceia saudável não precisa deixar a desejar no quesito sabor. Para começar, faça uma entrada bem levinha e irresistível: salada de grãos, romã e laranja. A grande estrela da noite é o frango Fiesta desossado com quinoa colorida e castanha de caju (foto). Por último, vá de mousse de tapioca e coco, e acompanhe o trio com seu vinho favorito.

3. Ceia de Natal vegetariana

Se você é do time que dispensa qualquer tipo de proteína animal na dieta, atenção. Busque inspiração lá na Itália e prepare um crostini com patê de mandioquinha, tomate seco e rúcula (foto) para servir de aperitivo e já deixar os convidados com água na boca. Como destaque, um nhoque de cogumelos faz as vezes de prato principal. Encerre a noite com uma combinação moderninha e infalível, apostando no mousse de avocado e chocolate com frutas vermelhas.