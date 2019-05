Cerveja, uísque, caipirinha e mais: 8 receitas de milkshakes alcoólicos

O milkshake que conhecemos hoje é uma batida refrescante de sorvete, leite e os acompanhamentos da preferência de quem for bebê-lo – pode ser calda de chocolate, de alguma fruta (a mais pop é morango) ou de caramelo. A finalização costuma ser com chantili e uma cereja ou um morango no topo dessa obra de arte.

Mas tem um detalhe que você talvez não saiba sobre o milkshake: quando ele começou a ser feito nos EUA, no final do século 19, era uma mistura de leite e… uísque! Sim, o inocente milkshake que embala muitas de nossas tardes desde a adolescência nasceu como uma bebida alcoólica.

Então que tal honrarmos a origem da bebida com receitas de milkshake alcoólicos, mas com uma pegada mais contemporânea? Selecionamos oito receitas com tutoriais para você se deliciar!

Milkshake de uísque

A receita do milkshake tradicional, aquele do século 19, com a mistura de sorvete, leite e uísque. Para uma finalização dos nossos tempos, a melhor pedida é a calda de chocolate.

Milkshake de vodca

O sabor do sorvete é liberado, o que importa é caprichar na vodca e na montagem da taça de milkshake. A forma como ela faz neste vídeo é bem bonitinha e inspiradora.

Milkshake de cerveja

O amargo da cerveja é quebrado pelo sorvete e o resultado é bem “espumoso”. Com cacau em pó e suspiros por cima, é uma bebida perfeita para servir em uma tarde com os amigos em casa.

Milkshake de caipirinha

Limão, cachaça e sorvete batidos no liquidificador e sejamos felizes! Fique atenta à dica: se você mudar o sabor do sorvete, a bebida não ficará com gosto de caipirinha, ok?

Milkshake de pinga

Sorvete de creme, pinga, leite condensado, leite… É uma receita tão brasileira que poderia ser traduzida e chamada logo de “leite mexido” ou “leite agitado”! Outro ponto legal deste tutorial é aprender a fazer a borda de confeitos na taça.

Milkshake de vinho

Aqui, a mistura de sorvete com a bebida é incrementada com creme de leite e leite integral. Para finalizar com um visual bacana, marshmallows e morango – mas você também pode usar uvas, que tal?

Milkshake de brownie com amarula

Olha que ideia legal: o brownie aqui é usado na mistura da bebida e na base de montagem da taça. Aproveite e separe alguns pedaços para comer junto com o milkshake.

Milkshake de saquê

Simplérrimo de fazer, ele requer apenas sorvete (a sugestão aqui é de morango, mas pode ser do sabor que você quiser) e saquê mesmo. Fica super suave, uma delícia!