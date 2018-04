Claro que tinha que ser em Londres: o Shangri-La Hotel at the Shard acaba de lançar um mimo para quem estiver visitando a cidade e quiser saborear um tradicional chá da tarde ao mesmo tempo em que brinda o casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle. Trata-se do “Royal Botanical Afternoon Tea and The Royal Celebration Experience“.

Esse nome tão pomposo – digno da família real – reúne duas experiências que podem ser usufruídas em conjunto ou em separado. A primeira é o Royal Botanical Afternoon Tea, ou, em bom português, o chá da tarde real botânico. Quem for ao hotel para essa refeição poderá ter contato com as tradições da família real britânica e com as preferências da futura princesa Meghan Markle.

Bolinho, sanduichinho, peônias cor-de-rosa e uma vista de Londres de cair o queixo! Bolinho, sanduichinho, peônias cor-de-rosa e uma vista de Londres de cair o queixo!

No menu constam bolos, biscoitinhos e sanduíches com uma temática bem primaveril – estação em que ocorrerá o casamento de Harry e Meghan. As homenagens ao enlace real estão nos detalhes. O sanduíche de frango e murta, por exemplo, faz referência ao frango assado que Meghan e Harry estavam fazendo quando ele a pediu em casamento, e à planta que nunca pode faltar nos buquês de noiva da realeza.

Os doces, criados pela chef Heather Kaniuk, são inspirados nas flores presentes nos jardins da realeza. O macaron de cassis e violeta homenageia as flores queridas da Rainha Victoria. O musse de rosa e lichia é inspirado na “Rosa Rainha Elizabeth”, uma flor criada nos anos 1950 em homenagem à atual monarca. A decoração do chá da tarde foi bem pensada também, toda com peônias cor-de-rosa, a flor preferida de Meghan Markle.

Para quem pode e quer passar uma noite em um dos hotéis mais luxuosos de Londres, o Shangri-La at the Shard preparou o “The Royal Celebration Experience”, ou “Experiência de Celebração Real”. Essa experiência inclui uma noite em um dos quartos luxuosos do hotel, macarons e champanhe no quarto, um Royal Botanical Afternoon Tea para dois completo, direito a usar a piscina com vista panorâmica de Londres e mais mimos inclusos na hospedagem.

Claro que essa experiência de quase realeza tem seu preço, não é? Para saborear o chá da tarde em homenagem ao casamento de Harry e Meghan, vale fazer reserva, e o preço é de 60 libras – cerca de 290 reais por pessoa. Para o pacote completo, com hospedagem e tudo o mais, prepare-se para desembolsar no mínimo 585 libras, ou cerca de 2700 reais. O chá da tarde e o pacote com a experiência completa estão disponíveis apenas até 1º de junho e as reservas podem ser feitas pelo site do hotel.