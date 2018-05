Por favor, me mandem uma caixa desse chá de sereia para já!

Lembra quando, lá nos anos 1990, seu sonho de consumo era uma boneca sereia que o cabelo mudava de cor na água? Bem, atualmente você já está bem crescidinha e, talvez, uma Barbie não seja mais o seu lance, mas, em memória aos bons e velhos tempos, uma marca lançou um chá, no mínimo mágico, que muda do azul para o rosa depois de uma pequena dose de limão. OMG!

Chamado de “Chá Sereia”, o produto é o sonho de qualquer blogueira e é feito a partir de uma mistura de erva-cidreira com flor azul do feijão-borboleta, uma plantinha com propriedades antioxidantes nativa da Ásia tropical e conhecida no Brasil também pelo nome de cunhã.

É só mesmo misturar com o limão e, pronto, você tem um chá perfeito para uma foto no Instagram!

A embalagem caprichada feita pela designer Alicia Rihko é outro destaque. E, de acordo com as avaliações no site da marca, ele também é uma delicinha!

A única parte não legal? A Firebox, empresa que manufatura o chá, infelizmente ainda não entrega no Brasil. Conhece alguém indo para o exterior? O produtinho custa cerca de 20 dólares, tá? A gente gostaria de uns 20 pacotes dele. Grata.