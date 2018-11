Preparem-se! O Outback – sim, o restaurante!- resolveu se aventurar no mundo dos panetones neste Natal e trouxe uma novidade para quem ama uma sobremesa específica de seu cardápio.

Imagina um panetone com gotas de chocolate, recheado de ganache de chocolate meio amargo, finalizado com cobertura de chocolate ao leite e granulado belga, e uma base do tradicional brownie com nozes pecãs da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under? Esta delícia existe e o nome é Thunderttone.

Agora, a melhor notícia: a combinação perfeita de 800 gramas já está disponível nas lojas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e, a partir do dia 05/12, nas demais regiões do Brasil. Ah, e o valor? R$ 59,90!

Definitivamente, nós amamos o Natal (e chocolate)!