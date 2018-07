Coca-Cola com sabor de café (e dose extra de cafeína) chega ao Brasil

Depois de ter sido lançada no Japão, Austrália e Vietnã, a Coca-Cola com sabor de café acaba de chegar também no Brasil. E mais: a bebida contém 40% mais cafeína do que o refrigerante padrão da marca. Além disso, tem 50% menos açúcar, segundo informações da marca.

A novidade foi anunciada pela empresa nessa quarta-feira (25) e a Coca-Cola Plus Café Espresso será vendida em latinhas de 220 ml, com preço sugerido de 2 a 2,5 reais.

A Coca-Cola também informou que a bebida que chega ao mercado daqui foi desenvolvida especialmente para agradar o paladar dos brasileiros. Curiosas estamos!