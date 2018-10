Que brasileiro ama festejar, a gente sabe. Agora, junta comidinha no meio que tudo fica perfeito, né? Em clima de Dia das Bruxas, separamos algumas receitas temáticas com toques brasileiros nelas que vão deixar qualquer um arrepiado. Tá pensando em dar uma festa de Halloween? Então se inspire nestes pratos que a sua noite será terrivelmente maravilhosa.

Brigadeiros de abóbora

Nada mais brasileiro que um brigadeiro, agora imagine esta receitinha delícia em formato, cor e aparência de uma abóbora? Até o ‘cabinho’ do fruto é imitado por pequenos cravos. Ficaram perfeitos, não?

Brigadeiro de pote – com tema de cemitério

Falando ainda em brigadeiros, este docinhos servidos em potes são assustadoramente deliciosos. Imitando túmulos, muita gente vai morrer de medo de comê-los (melhor ainda, vai sobrar mais para você).

Asinhas de morcego feitas com pastel

Ah, pronto! Nestas asinhas, nem eu colocaria os dedos! Elas são incrivelmente parecidas com asas de morcego e ninguém vai querer tirar a prova para saber se são de verdade. Mas calma, a receita é feita com massa de pastel, tá?

Doce de abóbora com coco

Doce de abóbora é um clássico das festas juninas brasileiras. E, no Dias das Bruxas, por que não juntar a nossa tradicional receita junina com a temática arrepiante do dia 31 de outubro?

Bolo de geleca com leite ‘Ninho’

Os convidados da sua festa vão pensar que o Geleia, dos ‘Caça-Fantasmas’, deu uma rápida visita na sua casa. Este bolo de geleca verde é de brigadeiro com leite ‘Ninho’. Ele é bem gosmento, ou seja, ficou perfeito para uma festa terrivelmente adocicada.

Mais brigadeiro, só que de “aranha”

Se você tem medo de aracnídeos, provavelmente não vai querer chegar perto destes docinhos de aranhas. Dá até um nervosos só de olhar.

Cachorro-quente com “dedos sangrentos”

A gente sabe que cachorro-quente não é uma invenção brasileira, mas Halloween também não e a gente ama as duas da mesma forma, né? Olha este dogão feito com salsichas que imitam dedos sangrando em um pão que lembra ‘bisnaguinhas’. Teria coragem?

Mexericas recheadas com mousse de chocolate

E estas mexericas “vestidas” de abóboras, como é que faz? E o melhor de tudo: elas estão recheadas com mousse de chocolate. Irresistíveis, não dá para negar.

Bolo gelado de chocolate com biscoito ‘Maisena’

Estes lembram o brigadeiro de pote da primeira foto, né? Mas são deliciosos bolos gelados de chocolate com muito granulado, daqueles que vendiam em cantinas de escolas, e com biscoitos do tipo ‘Maisena’ também imitando túmulos. As caveiras por cima deram um toque perfeito para o prato.