Cookies de arroz

Calorias: 65 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 25 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 2 xícaras (chá) de arroz cozido sem tempero

. 1 xícara (chá) de leite

. 3 colheres (sopa) de açúcar

. 2 colheres (sopa) de margarina

. 1 ovo

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 3/4 de xícara (chá) de amido de milho

. 1 colher (chá) de fermento

. 4 colheres (sopa) de gotas de chocolate

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o arroz, o leite, o açúcar, a margarina e o ovo. Transfira a mistura para um recipiente e adicione a farinha, o amido de milho, o fermento e as gotas de chocolate. Unte uma assadeira e forre-a com papel-manteiga. Com uma colher, molde os biscoitinhos e leve ao forno por aproximadamente 25 minutos ou até dourar.

Dica: substitua as gotas de chocolate por coco ralado. Fica uma delícia!