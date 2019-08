Curau sem lactose

Ingredientes

· 9 espigas de milho (2 kg)

· 1 xícara (chá) de açúcar (160 g)

· ½ xícara (chá) de SupraSoy Integral (65g) dissolvido em 500ml de água

· Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Retire os grãos de milho da espiga com uma faca e bata-os no liquidificador junto com 500ml de água, utilizando a tecla ‘pulsar’. Passe pela peneira, apertando bem com uma colher para retirar todo o suco. Coloque o suco de milho em uma panela, junte o açúcar e o SupraSoy e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 25 minutos ou até engrossar. Despeje em pequenas tigelas, deixe esfriar e polvilhe açúcar e canela.