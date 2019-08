Descobrimos um drinque com glitter que você precisa provar – e fotografar!

Atenção, divas: seu happy hour nunca mais será o mesmo! Tem um drinque novo que promete ganhar o Instagram: ele brilha. Literalmente. Depois da cerveja com glitter, famosa na gringa, um bar curitibano decidiu colocar no cardápio uma bebida que também leva o pozinho brilhante.

Os créditos dessa revolução vão para o Lolla Bar, que inventou o shot “Peach, Please!”, resultado da combinação de licores de cassis e pêssego, misturados ao rum e glitter comestível.

O nome “Peach, Please!” é uma referência à famosa expressão americana “bitch, please“, muito utilizada para pedir que alguém pare de fazer algo ou esnobar, tudo com um tom bem descontraído. O bar trocou a palavra “bitch“- que também pode ser interpretada como ofensiva na língua inglesa – por “peach” (pêssego), um dos ingredientes do shot glitterizado. Custa R$15, tá?

Mesmo com pouco tempo no cardápio, o drinque já se tornou um dos mais pedidos, fazendo grande sucesso nas redes sociais – é tanto brilho, tem que ser compartilhado, né?!

O bar também tem um outro shot bem lindão, com a cor que é tendência, olha só: