De livros a bebidas alcoólicas, passando por perfumes e lembranças DIY, opções para presentear no Dia das Mães não faltam! Se a sua mãe for do tipo “formiguinha”, que tal dar para ela um doce bem lindo e gostoso neste ano?

Selecionamos 18 presentes comestíveis que adoçam a vida maravilhosamente bem. Escolha na galeria abaixo o que tiver mais a ver com a personalidade da mãezona. Quem sabe sobra uma lasquinha para você? 😊

photo_library Abrir galeria 9 fotos

* Preços sugeridos, consultados em maio de 2019

SERVIÇO:

Cacau Show do Bangu Shopping – 21 3468-5022

Chez Cacau Atelier – www.chezcacauatelier.com.br

Chocolateria Brasileira – www.chocolateriabrasileira.com.br

Donna Amora Confeitaria – 11 2345-6693

Farinha Pura – 21 3239-8000.

Kopenhagen – www.kopenhagen.com.br

Maná Sweets – Instagram, email contato@manafuncional.com.br ou telefone 11 98295-1333

Nação Verde – www.nacaoverde.com.br

Noemy Caangi Arte e Gastronomia – www.noemycaangi.com.br

Nugali – www.nugali.com.br

Talho Capixaba – 21 2422-1270 e 21 2512-8760