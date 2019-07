Dia do Amigo: quem você escolheria pra ganhar um ano de cerveja grátis?

Eita, que se você ama chopp, melhor você ficar atenta, porque vai rolar uma promo forte entre hoje (19) e amanhã. No Dia do Amigo, comemorado neste sábado 20, a Brahma vai dar 1 ano de cerveja de graça. Se já não fosse maravilhoso, eles ainda vão entregar na casa da pessoa.

A ideia é que, com chopp de graça rolando, aquele seu amigo furão nunca mais daria uma desculpinha esfarrapada pra não aparecer no rolê – já que, supostamente, seria na casa dele!

–

A ação vai acontecer no Facebook da Cerveja Brahma. A marca vai fazer uma postagem e a última pessoa que comentar com o nome do amigo furão vai dar o presentão pra ele. O seu/sua bff receberá cargas mensais de chopp e claro, vai ter que te convidar, né?

–

Pena que não é pro Brasil todo: apenas consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte poderão participar. A postagem entra no ar nesta sexta (19) e vale até às 20h do sábado (20).