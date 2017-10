Dicas e 5 receitas incríveis para o melhor macarrão da sua vida

Em 25 de outubro comemoramos o Dia Mundial do Macarrão. Para o Brasil, a data é bem relevante: somos o terceiro país que mais consome massa no mundo, atrás apenas de Itália e EUA. Cada brasileiro come, em média, 6,02 kg de macarrão por ano – será que você está abaixo, dentro ou acima desta média?

De acordo com um estudo feito pela Kantar WorldPanel e divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), dentre os tipos de massas disponíveis no mercado, o espaguete é o mais querido por nós como nação, com 64% da preferência. O segundo lugar é do macarrão parafuso (ou fusilli), mas beeem distante: é a escolha principal de 15% do público nacional.

“Apesar de o macarrão estar em 99,5% dos lares brasileiros, ainda existe uma barreira cultural que tende a restringir seu consumo aos finais de semana”, diz Claudio Zanão, presidente-executivo da ABIMAPI. “Mas as massas são muito versáteis. O macarrão tem todas as condições de ocupar um lugar na mesa do brasileiro diariamente”.

Dicas para fazer o macarrão perfeito

É importante, então, saber como preparar as massas bem direitinho, concorda?

Por isso, a chef Mariana Ribeiro, proprietária da escola de gastronomia, idiomas e vivências Taste n’Learn, e a cozinheira profissional Irene Prado dão cinco dicas para você fazer o melhor macarrão da sua vida.

1- Leia as instruções do pacote da massa

Dependendo da farinha usada para fazer o macarrão, ele precisará de mais ou menos minutos para ser cozido. A indicação do fabricante é um bom parâmetro para saber quanto tempo deixá-lo mergulhado na água fervente. Se a massa for fresca, comprada de um/a produtor/a artesanal, peça essa informação a ele ou ela.

2- Não acrescente óleo ou azeite à água em que o macarrão será feito

“Isso era necessário quando nossos macarrões não eram produzidos com farinha de grano duro e boa qualidade. Ele cozinhava rápido e geralmente grudava”, conta Mariana. Irene complementa: “O óleo e o azeite impedem que o molho incorpore adequadamente à massa”. Atualmente, a água pode receber apenas sal antes de a massa ser colocada na panela.

3- Coloque a massa na panela apenas quando a água estiver fervendo

E dê uma mexidinha nela no primeiro minuto de cozimento, para impedir que ela grude. O amido liberado pela massa no contato com a água fervente pode fazer com que ela grude um pouquinho se não houver essa intervenção.

4- Escorra o macarrão, mas não o lave

Quando der o tempo de cozimento e você constatar que o macarrão está al dente (ou seja, nem muito duro nem muito mole), escorra-o em um utensílio de cozinha adequado para isso e coloque-o de volta na panela para que ele receba o molho.

5- Escolha o molho certo de acordo com o tipo do macarrão

“O paladar é soberano na escolha do molho, mas cada tipo de macarrão vai melhor com um tipo de molho”, afirma Irene. Mariana acrescenta que “cada formato tem um propósito”. Funciona assim:

– Massas longas e arredondadas (espaguete, linguini) – molhos encorpados e não muito cremosos. Sugestões de molhos: de tomate, branco (ou bechamel) e pesto;

– Massas longas e achatadas (talharim e ninho) – molhos com carnes, queijos ou cogumelos. Sugestões de molhos: alfredo (queijo), bolonhesa (carne moída), funghi (cogumelos), ragú (linguiça), frutos do mar e carbonara (bacon e ovos);

– Massas de formatos variados (parafuso/fusilli, rigatoni, penne, gravatinha/farfale) – molhos encorpados, cremosos, com carnes, queijos, cogumelos ou legumes/verduras. Sugestões de molhos: todos os mencionados anteriormente, molho de espinafre, de ervas e quatro queijos.

Receitas fáceis de macarrão

Agora você já pode colocar as dicas em prática. Selecionamos cinco receitas de macarrão para você comemorar o Dia Mundial do Macarrão hoje e comer bem em todos os outros dias do ano.

Um prato que ganha aquele tchan especial com o uso de azeitonas roxas e tomates cereja no molho. Aprenda aqui como fazer a receita de talharim ao molho de bacalhau.

Esta receita de penne ao molho de espinafre com tomate seco é perfeita para os vegetarianos ou para quem quer uma massa bem quentinha e sem carne.

A carne suína feita no forno combina perfeitamente com o molho agridoce caseiro, assim como o macarrão. Confira a receita de macarrão parafuso ao molho agridoce com costelinha de porco e se delicie!

Aqui, a massa farfale não tem o acompanhamento de um molho, mas de um delicioso refogado. Saiba como fazer a receita de gravatinha com tomate seco, alcaparras e ervas.

Que tal variar um pouco a preparação do macarrão e fazer esta massa de inspiração oriental? A receita de espaguete com frutos do mar tem camarão, lula e povo e é incrível!