Do almoço ao jantar, 5 receitas tradicionais para comemorar o Dia dos Avós

“Mãe e pai com açúcar”, aqueles que passam a história da família adiante e, principalmente, mimam netas e netos sem nenhum peso na consciência. Avós são incríveis demais e merecem uma data para celebrá-los: 26 de julho é o Dia dos Avós!

Em reconhecimento a todo este amor, que tal comemorar com eles ao sabor de comidas e bebidas tradicionais, do tipo que você mesma comia ou come nas casas deles? Selecionamos seis receitas que garantem almoço, lanche da tarde e jantar com gostinho de carinho entre avós e a netinha amada – você, que não importa a idade, sempre será a “netinha”.

ALMOÇO

–

Espaguete com molho à bolonhesa – mix de molho de tomate e carne moída – é uma das refeições à base de massa mais “família” de que se tem notícia. Pudera: é uma delícia! E muito fácil de fazer.

–

Para a sobremesa do almoço, nossa sugestão é típico “doce de vovó”, que aqui ganha o toque especial do creme de leite na finalização. Irresistível!

LANCHE DA TARDE

–

Não precisa estar chovendo para fazer e comer estes bolinhos deliciosos, o auge do sabor de infância no lanche da tarde. NHAM NHAM!

–

Para acompanhar os bolinhos de chuva, nada melhor que um belo chocolate quente. Aqui, ele vem “turbinado” com canela, noz-moscada e cravo-da-Índia.

JANTAR

–

Para fechar o dia, uma bela pizza no sabor que agrada a praticamente todo mundo. E que orgulho a vovó e o vovô vão sentir por saber que você fez do zero, da massa à cobertura!