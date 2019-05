É real: São Paulo terá fonte de cerveja gratuita

View this post on Instagram

✍️ Um sonho de muito cervejeiro paulistano está prestes a ser realizado. São Paulo vai ganhar uma fonte de chope, com bebida de graça. 🐼🍻 🎯A bica será colocada apenas no domingo (2) no Beco do Batman, área turística do bairro da Vila Madalena, na Zona Oeste. . ✍️Trata-se de uma ação da Colorado, marca que atualmente pertence à Ambev, para divulgar o novo Ribeirão Lager. A bebida pertence à família das cervejas levinhas, feitas para matar a sede, e leva casca de laranja na fórmula. . Em forma de urso (símbolo da cervejaria), a fonte vai derramar cerca 300 litros da bebida, a partir das 11h. Vai operar até às 17h, se o estoque não acabar antes. . 🎯Só poderão bebericar pessoas com 18 anos ou mais, claro. Para não ter bagunça, uma fila será formada pela organização para que todos possam se servir. Cada visitante terá direito a um copo. ✍️No sábado (25), a fonte foi levada ao Mercadão Municipal de Ribeirão Preto, cidade onde a cervejaria nasceu. Após o "estágio" na Vila Madalena, a fonte vai estacionar no bar Toca do Urso, em Ribeirão, onde ficará permanentemente. Sim, a fonte com chope grátis é temporário. . .Mas… Vai que alguém queira #empreender 💪😍🍻