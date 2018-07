Emprego dos sonhos! A Ferrero abriu 60 vagas para provadores de chocolate

Já imaginou comer um monte de chocolate e ainda receber por isso? Pois essa é basicamente a proposta da marca italiana Ferrero, que produz a Nutella, o Ferrero Rocher, o Kinder Ovo e outras delícias.

As vagas foram lançadas no site Openjobmetis e elas são 60 no total. Segundo a AFP, a Ferrero visa contratar cidadãos comuns e não profissionais especializadas em chocolate. Essa é a primeira vez que a empresa aposta nesse tipo de estratégia – antes as degustações eram feitas internamente.

Num primeiro momento, 60 pessoas serão selecionadas e vão passar por um curso que visa “educar o olfato, o gosto e a capacidade de se expressar”. Depois, 40 serão contratados.

Deu vontade de se candidatar, né? A má notícia é que isso tudo vai acontecer na Itália e não aqui. A sede da Ferrero fica em Alba, ao norte do país.