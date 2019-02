Escondidinho de peito de peru

Calorias: 335

Categoria: Assado

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 5 batatas sem casca cozidas

. 1 cebola pequena bem picada

. 350 g de peito de peru em cubos

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 xícara (chá) de cenoura ralada

. 3 tomates picados

. 1/2 xícara (chá) de azeitona verde

. 2 colheres (sopa) de coentro

. 1 pimentão pequeno em cubos

. 1 lata de milho escorrida

. 1/2 pacote de creme de cebola

. 1 3/4 de xícara (chá) de leite

. 1 1/2 xícara (chá) de arroz cozido

. Mussarela ralada a gosto

Modo de preparo:

Aqueça a manteiga e refogue a batata espremida. Reserve. À parte, refogue a cebola e o peru no azeite. Acrescente a cenoura, o tomate, a azeitona picada, o coentro, o pimentão e o milho. Cozinhe até a carne ficar bem dourada. Misture o creme de cebola no leite e adicione ao peru mexendo até engrossar. Coloque em um refratário untado com manteiga e cubra com o arroz. Por cima, arrume o purê e polvilhe a mussarela. Leve ao forno, preaquecido, por 20 minutos ou até que o queijo fique bem derretido. Sirva em seguida.