Espumante brasileiro de R$ 43 é eleito o 5º melhor vinho do mundo

Se você ainda torce o nariz para os vinhos nacionais, está mais do que na hora de rever seus conceitos. Prova disso é que um espumante feito por aqui, o Casa Perini Moscatel, acaba de ser eleito o 5º melhor vinho do mundo pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ).

Produzido no Rio Grande do Sul, pela vinícola Perini, ele custa em média 43,50 reais – mas pode ser encontrado por menos de 40 reais em alguns lugares. E esse não foi único brasileiro no ranking dos 150 melhores. Outros 11 vinhos nacionais constam na lista, todos eles espumantes.

E o melhor de tudo são os preços! Definitivamente dá para comprar bons espumantes desembolsando menos de 40 reais.

Confira aqui todos os brasileiros que constam no ranking:

5º – Casa Perini Moscatel, da vinícola Perini: R$ 43,50

14º – Garibaldi Espumante Chardonnay Brut, da vinícola Garibaldi: R$ 36

32º – Garibaldi Espumante Moscatel, da vinícola Garibaldi: R$ 36

41º – Marcus James Espumante Brut, da vinícola Aurora: R$ 29

43º – Garibaldi Espumante Prosecco Brut, da vinícola Garibaldi: R$ 36

61º – Ponto Nero Brut Rosé de Noir, da vinícola Domno: R$ 117,11

65º – Ponto Nero Brut, da vinícola Domno: R$ 55,77

83º – Aurora Espumante Moscatel Branco, da vinícola Aurora: R$ 26,80

117º – Zanotto Espumante Moscatel, da vinícola Campestre: R$ 50

125º – Zanotto Espumante Brut, da vinícola Campestre: R$ 30 a R$ 40

144º – Privillege Peterlongo Espumante Brut Rosé, da vinícola Armando Peterlongo: R$ 49 a R$ 65