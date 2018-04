Esses são os novos sanduíches do McDonald’s para a Copa 2018

Pela quinta Copa consecutiva o McDonald’s está lançando uma série de sanduíches especiais, homenageando alguns países. Como sempre, cada dia da semana conta com um lanche temático, mas esse ano a marca está lançando oito opções, pois o McBrasil estará sempre disponível nas lojas durante o período da ação.

Curiosamente, não há um McRússia e a Itália ganhou um sanduíche para chamar de seu, por mais que esteja fora da Copa 2018. Isso aconteceu porque o McDonald’s quer homenagear todos os países que já conquistaram o Mundial – Brasil, Alemanha, Espanha, Uruguai, Argentina, Inglaterra, Itália e França.

Outra novidade é que os combos vem com uma dose extra de molho especial nas fritas. O McUruguai, por exemplo, é feito com maionese de chimichurri.

O preço dos combos (sanduíche, fritas e refrigerante) é de 29,90 reais e os lanches da Copa chegam às lojas no dia 24 de abril. Confira aqui os detalhes de cada um deles:

McItália (domingo)

Tem queijo muçarela, polpetone, tomate, pepperoni e melt de muçarela com tomate seco no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de muçarela com tomate seco e bacon picado.

–

McFrança (segunda-feira)

Tem cogumelos caramelizados, dois hambúrgueres, queijo emental, mix de folhas, cebola crispy e Melt Brie no pão com gergelim. Batatas Rústicas com molho Melt Brie e bacon picado.

–

McEspanha (terça-feira)

Tem queijo muçarela, dois hambúrgueres, mix de folhas, tomate, copa fatiada e maionese de oliva no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese de oliva e bacon picado.

–

McAlemanha (quarta-feira)

Tem cebola caramelizada, duas fatias de queijo emental entre dois hambúrgueres, bacon, tomate e mostarda rústica no pão com gergelim. Batatas rústicas com molho de maionese e bacon picado.

–

McUruguai (quinta-feira)

Tem duas fatias de queijo emental entre dois hambúrgueres, copa fatiada, cebola crispy e maionese chimichurri no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de maionese chimichurri e bacon picado.

–

McInglaterra (sexta-feira)

Tem duas fatias de queijo emental entre dois hambúrgueres, picles, fatias de bacon, cebola crispy e molho barbecue no pão com gergelim. McFritas tradicionais com molho cheddar e bacon picado.

–

McArgentina (sábado)

Tem duas fatias de queijo cheddar entre dois hambúrgueres, bacon, tomate, alface crespa e maionese chimichurri no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese verde e bacon picado.

–

McBrasil (todos os dias)

O McDonald’s ainda não divulgou imagens desse sanduíche. Segundo a marca, ele tem dois hambúrgueres, queijo típico brasileiro, mix de folhas, bacon e maionese verde no pão de brioche. McFritas ou Batatas Rústicas especiais do dia.