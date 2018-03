A Páscoa está muito próxima e não tem como ignorar que chegou a hora de pensar nos ovos de Páscoa. E, mesmo que existam receitas muito simples para fazer o seu próprio ovo, tem gente que quer mesmo a praticidade de ir ao supermercado.

E, além de alguns ovinhos tradicionais, para 2018, as empresas prepararam diversas novidades e algumas inovações. Pensando nisso, o MdeMulher fez uma lista com alguns dos lançamentos mais esperados para já esconder pela casa ou simplesmente saborear. 🙂

Confira a lista dos ovos mais esperados:

Ovo Lacta Oreo 305g – R$54,90

Ovo Laka com Diamante Negro 315g – R$54,90

Oreo, Laka com Diamante Negro e Ouro Branco ganharam sua versão em ovo de Páscoa! Para 2018, a Lacta acrescentou duas camadas de chocolate aos tradicionais sabores. Um ótimo presente para quem não sabe se quer um ovo de páscoa ou o doce preferido.

Ovo Dreams Torta Holandesa 400g – R$ 54,90

Ovo de Cookies de chocolate branco ou ao leite 200g – R$ 34,90

A Cacau Show aproveitou muito a onda de ovos recheados na casca, e não podia ter dado mais certo. O ovo de Torta Holandesa, assim como o doce, é recheado com o tradicional creme. Já o ovo de Cookies, disponível nos sabores Ao Leite ou Chocolate Branco, é uma delícia crocante com pedaços do biscoito. É perfeito para quem não é muito fã de chocolates enjoativos. O LaNut, outra novidade da marca, é a combinação de chocolate e avelã, o destaque fica por conta de um recheio de creme e de pedacinhos da castanha.

Ovo Língua De Gato Amargo 300g – R$ 99,90

Ovo Língua De Gato Doce De Leite 400g – R$ 119,90

Ovo 4 Dessert 610g – R$179,90

Quem cansou da Língua de Gato, é porque ainda não viu duas das novidades da Kopenhagen que juntou os clássicos e deu uma melhorada no que já era bom. Agora, há também a opção de língua de gato de Chocolate Amargo ou recheada com Doce de Leite. Já o 4 Dessert, como o nome já diz, é um ovo com quatro sabores, são eles: limão, ao leite, amargo e branco. Como em anos anteriores, a marca continua a parceria com a Pandora, empresa de joias. Juntos, eles criaram o Sweet Treasure, ovo de chocolate ao leite e mesclado com damasco seco, avelã, castanha-de-caju e uvas passas e acompanha trufas. Quem compra, leva de “brinde” o colar Locket.

Ovo Blueberry 400g – R$ 149,90

Ovo Pistache 450g – R$ 170,90

Agora, quem quer provar algo mais diferente ou personalizado, a Tchocolath, marca que além de uma própria toda criativa, faz ovos por encomenda, é uma boa pedida. Um dos destaques fixos, é Nuts que é uma mistura de pistaches, amêndoas, nozes e macadâmias. Muitos sabores? Vcê pode escolher apenas o de Pistache, que além de tudo acompanha bombons de pistache e chocolate meio amargo. E se você procura algo mais doce, escolha o Blueberry, ovo que leva o recheio dessa fruta deliciosa.

Ovo de Páscoa KitKat com Headphone – R$87,92

Para os amantes de Kit Kat, a Nestlé preparou algumas novidades. A marca lançou o White, que não é nada mais é do que um Kit Kat gigante branco: a tradicional combinação de wafer coberta por chocolate continua lá, ainda bem! Outro destaque, é o Break Box que acompanha um fone de ouvido e várias barras de Kit Kat para você se deliciar enquanto escuta uma música.

Ovo Clássico Diet 150g – R$ 32,90

Ovo Doce De Leite 400g – R$ 54,90

Caso você possa apenas ovos diet, a Brasil Cacau tem ovos para você sim! Outro destaque maravilhoso são dois novos ovos recheados para quem adora aquele chocolate que realmente é doce. Os recheios são clássicos e vão muito bem com o chocolate ao leite que restá em volta, você pode escolher eles na opção Doce de Leite ou Cocada Branca.

Ovo de chocolate belga de Ganache de Jabuticabas 340g – R$91,00

Ovo de chocolate belga com Ganache de mel com lavanda 340g – R$91,00

A Gallette, marca brasileira, é especialista em criar ovos que mais parecem uma obra de arte, eles são pintados a mão. A melhor parte? Os sabores também são de dar água na boca! Se jogue nos sabores de Macadâmia e Coco Queimado, Ganache de Mel com Lavanda e Ganache de Jabuticaba. E não para por aí, todos são feitos com chocolate belga e carregam dentro pequenos chocolatinhos para comer escondido.