Faça o melhor hambúrguer da sua vida com essas dicas

No Dia do Hambúrguer, 28 de maio, resolvemos pegar tudo que sabemos sobre hambúrguer para compartilhar e te ajudar a preparar um lanche perfeito, igual o da sua lanchonete preferida, que tal? Você pode comer essa delícia com carne ou não, no pão, com salada. Confira nossas dicas e receitas e pode ter certeza que você vai querer repetir:

Para os carnívoros de plantão, vamos começar com dicas sobre a carne!

Carne fresca faz toda diferença, viu? Uma mistura de carnes, ou o chamado blend, dá um sabor ímpar ao lanche! Sugerimos usar, no mínimo, dois tipos como coxão mole e patinho – ao invés de usar apenas picanha, fraldinha ou filé mignon. Além de agradar o paladar, o bolso também agradece, né?

Outra dica para um bom blend: prefira as partes dianteiras do boi. Não tem problema elas serem “mais duras”, já que a carne será moída. Acém, pescoço e peito são boas pedidas. Sempre importante a limpeza da carne, deixando-a livre de nervos e tecidos que podem atrapalhar na hora de moer. Corte em cubinhos tanto a peça quanto a gordura e, se for moer em casa, deixe na geladeira para gelar (faz diferença!). Isso evita que ela perca muito “sangue” e fique menos suculenta.

Depois de moída, evite ficar manipulando a carne nas mãos, ok? Isso altera a consistência dela e vai atrapalhar toda a suculência do seu hambúrguer!

Quer saber a quantidade certa de gordura que deve ter no hambúrguer? Ou quer mais detalhes sobre o ponto da carne? Veja as nossas dicas para fazer um hambúrguer igual de hamburguerias em casa.

Mão na massa (quer dizer, na carne)! Agora, veja algumas receitas para colocar essas dicas em prática:

Ei, vegetarianos, não esquecemos de vocês!

Uma das vantagens de optar por um hambúrguer sem carne é a variedade de ingredientes que você pode usar no preparo: vegetais, cereais, leguminosas, soja.

Por outro lado, são necessários alguns testes para chegar a um bom resultado de textura e consistência. Pode acontecer do seu hambúrguer ficar seco e despedaçar facilmente. Mas, calma, vamos te ajudar! Temos um material prontinho sobre como preparar essa delícia sem carne, confere aqui. E também separamos receitinhas que vão ser só sucesso:

