Focaccia com tomate, queijo e alecrim

Calorias: 400

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 2 tabletes de fermento biológico fresco (30 g)

· 3 1/2 colheres (sopa) de farinha de trigo

· 1 copo de água morna

· 3 colheres (sopa) de azeite

· 1 1/2 colheres (chá) de sal

Recheio:

· 1/2 copo de requeijão cremoso

· 3/4 copo de queijo de minas fresco picado

· 3 colheres (sopa) de azeite

· 2 colheres (sopa) de manjericão picado

· 1 colher (sopa) de alecrim picado

· 2 tomates picados

· 1 pimenta dedo-de-moça picada

· Sal e pimenta-do-reino a gosto



Para pincelar:

· 3 (sopa) de azeite

Acessório:

· Assadeira de 22 x 30 cm

Modo de preparo:

Massa:

Dissolva o fermento na água e deixe descansar por 5 minutos. Misture-o com a farinha de trigo, o sal e o azeite. Amasse sobre uma superfície lisa até formar uma bola macia. Ponha numa vasilha untada com óleo, cubra e deixe crescer por 1 hora em lugar aquecido. Unte a assadeira com óleo. Abra a massa na assadeira até cobrir o fundo. Cubra e deixe crescer por 30 minutos.

Recheio:

Misture bem todos os ingredientes. Aqueça o forno em temperatura alta. Com o dedo, faça depressões na massa. Pincele com o azeite. Asse por 25 minutos ou até dourar. Quando esfriar, corte em quadrados de 5 cm. Corte cada quadrado ao meio e recheie. Decore com um raminho de alecrim antes de servir.