Frappuccino de sereia da Starbucks finalmente chega ao Brasil

Vários meses atrás, a Starbucks lançou um Frapuccino de seria nos Estados Unidos e, algum tempo depois, também em outros países. Aí todo mundo ficou se perguntando quando esse novidade chegaria por aqui. Demorou, mas a bebida finalmente está sendo vendida no Brasil – a partir dessa quarta-feira (11).

Batizado de Encantadora dos Mares, o Frappucino é verdinho, tem sabor de melão, leva chantilly azul de baunilha e é decorado com pérolas e açúcar azul – bem parecido com o que foi lançado no México em agosto. O preço do copo menor (tall) é de 17 reias.

A bebida também está sendo lançada simultaneamente em outros países da América Latina, como Argentina e Chile, e fica disponível nas lojas até o dia 15 de abril.