Fritas, cozidas, à dorê e +: Como variar o uso das batatas no dia a dia

Duas verdades da culinária:

1- batata vai bem com (quase) todos os pratos salgados e

2- é praticamente impossível alguém chegar à conclusão de que já comeu batata demais na vida.

Mas o risco de enjoar por um tempo sempre existe, principalmente se as batatas forem feitas do mesmo jeito todas as vezes. Para evitar isso, trazemos aqui oito formas simples de variar o uso das batatas no dia a dia.

–

As batatas devem estar geladinhas na hora de ir ao óleo – isso garante que ficarão crocantes por fora e macias por dentro. Nesta receita de batata frita você aprende direitinho como fazer.

… E um truque para as batatas fritas ficarem incríveis na fritadeira elétrica

Fritadeira elétrica é uma maravilha, mas se você colocar as batatas cruas cortadas em palitos lá dentro… Miga, demorará uma eternidade para elas ficarem prontas!

A dica, então, é cozinhar as batatas de leve – por cerca de 15 minutos –, cortá-las em palitos e aí levar à fritadeira por 15 minutos. Prontinho! Elas ficarão crocantes por fora e macias por dentro. E sem óleo!

Batatas cozidas no ponto certo? É fácil!

Nem muito duras nem muito moles. A chef de cozinha Laura Barros ensina como fazer a batata cozida ideal: “Tire a casca da batata e a corte em rodelas de mais ou menos um dedo de espessura. Coloque em uma panela e acrescente água apenas para cobrir as rodelas. Quando a água começar a soltar as primeiras bolhas de fervura – não precisa estar em plena ebulição –, conte 15 minutos e então espete uma rodela com um garfo. Se ele entrar sem muita resistência, está pronta a batata cozida. Se não, deixe cozinhar por mais um tempinho e repita o procedimento com o garfo até chegar ao ponto.”

Faça um purê de batata simples e delicioso

O purê de batata real-oficial, aquele igual ao das nossas avós, não tem muitos detalhes, não. Basta acrescentar sal, manteiga e leite às batatas e a mágica está feita. Veja no tutorial acima como é simples!

Batata cozida & frita = batata à dorê. Experimente!

–

A batata à dorê é simplesmente aquela que é primeiro cozida e depois frita em óleo. A chef Laura Barros explica:

“Primeiro as batatas são cozidas, da mesma forma que foi falada antes, e na sequência elas vão para a fritura. Um segredinho para elas ficarem mais gostosas é cortar as rodelas em quatro pedaços depois de cozidas e fritar em uma mistura de manteiga com azeite que apenas cubra o fundo da frigideira – cerca de 50 gramas de manteiga e 3 colheres de sopa de azeite bastam. Os dois lados dos pedaços de batatas devem ser dourados e pronto!

Para finalizar, é legal polvilhar temperos por cima das batatas, como alecrim, manjerona ou o que você preferir.”

Batatas ao murro maravilhosas (com dica para fazer sem “violência”)

–

O nome desse preparo diz tudo: na receita de batatas ao murro – ao menos na original –, você tem que literalmente dar um murro em cada batata cozida. Um soco mesmo, mão fechada e força.

Caso você não queira partir para a “violência”, pode apertar cada batata com um pires de vidro, fazendo bastante força. O resultado é praticamente o mesmo.

É possível fazer batata palha bem sequinha em casa

O segredo está no vinagre. Entenda como neste tutorial que vai bem direto ao ponto!

Batata gratinada: fácil de fazer e com carinha de sofisticada

–

Você só precisa cozinhar e depois assar as batatas – nesta última etapa, devidamente acompanhadas de temperos. Pode ir na receita de batata gratinada sem medo! É sucesso!

***

Além dessas oito variações mais simples de usos da batata no dia a dia, você pode ir além e fazer pratos incríveis com ela quando tiver mais tempo, mais orçamento ou mais disposição. Receitas com batatas não faltam – e são todas deliciosas!