8 drinks com Gin para refrescar seu verão

Não importa se o seu verão costuma ser na praia, na piscina ou no conforto do seu lar, bem longe da natureza. Queremos apenas celebrar que a melhor estação do ano finalmente está aí e, para isso, nada melhor do que um brinde (ou vários) regado a muito Gin.

A bebida refrescante, que foi conquistando seu espaço no paladar brasileiro aos poucos, mas se tornou sucesso absoluto em 2017, promete continuar firme e forte marcando presença nos bares, restaurantes e baladas pelos próximos anos.

Dê uma trégua aos espumantes, aposente o vinho por um tempo e foque no Gin – que pode ou não vir misturado à água tônica. Aqui, te ensinamos a preparar oito drinks com Gin que casam perfeitamente com a temporada de calor.

Christmas Tonic:

Você só precisa de cinco minutos para preparar esta receita, que leva 50 ml de Gin Bombay Sapphire, 20 ml de Cedilla (ou outro licor de açaí), tônica, 10 uvas-passas e uma rodela de limão desidratado. Concedida pelo High Line Bar (R$ 34,90), para reproduzir a bebida basta escolher uma taça de vinho, colocar primeiro o Gin, depois o licor e, por último, a tônica. Acrescente as uvas-passas e mexa suavemente. O limão é decorativo.

Blood Orange Spritz

Você pode encontrar o Blood Orange à venda no bar Pracinha do Seu Justino (R$ 24,90) mas, se quiser fazer em casa, lance mão de 20 ml de um Gin de sua preferência, 30 ml de Blood Orange (xarope de laranja), 50 ml de água com gás, 120 ml de um espumante e gelo à vontade.

Comece enchendo um copo ou taça com a dose de Gin, seguido pelo xarope de laranja. Acrescente água com gás e o espumante – depois, coloque a quantidade de gelo desejada. A dica é sempre respeitar a ordem dos ingredientes, sem misturá-los manualmente ou no liquidificador. Se quiser, finalize com uma lâmina de grapefruit para decorar a taça.

Singapore Sling

Para fazer seu próprio Singapore Sling, criado pelo barman Vinicius Dias, do restaurante Praça São Lourenço, vá de Gin (30 ml), Heering Cherry Liqueur (20 ml), Benedictine (7,5 ml), Contreau (7,5 ml), Angostura (2 gotas), xarope de romã (10 ml), suco de abacaxi (60 ml) e suco de limão (15 ml). Apesar dos ingredientes serem um pouco mais elaborados, a receita é simples: coloque tudo dentro de uma coqueteleira com gelo, bata bem e coe duas vezes em um copo longo.

Aviation

Também de Vinicius Dias, do Praça São Lourenço, o Aviation tem o mesmo preparo do Singapore – só mudam os ingredientes. 50 ml de Gin, suco de limão Siciliano (20 ml), licor Marrasquino (10 ml) e licor de Violeta (10 ml) devem ser misturados em uma coqueteleira com gelo e coados duplamente em copo longo.

Waterloo Collins

Na receita do barman Pedro Furrer, do MeGusta Bar, são necessário 45 ml de Gin Arapuru, um cubo de melancia médio, 40 ml de Aperol, suco de limão Sicilianao (20 ml), xarope de açúcar (10 ml) e espumante para completar. Comece adicionando todos os ingredientes em uma coqueteleira, menos o espumante. Use um pilão para amassar o cubo de melancia – bata todos os ingredientes. Para servir, use um copo alto, com bastante gelo, e complete com um dedo de espumante. Finalize a montagem com um “triângulo” de melancia e um canudo, como na foto abaixo.

Para fazer o xarope de açúcar, leve ao fogo duas partes de açúcar para uma de água, até que a fervura seja atingida – depois, deixe esfriar.

Gin Tônica tradicional

Nana Oliveira, da Nana Hamburgueria (SC), ensina a fazer o clássico dos clássicos quando o assunto é bebida com Gin. Para preparar um Gin Tônica tradicional, misture 50 ml de Gin com 150 ml de água tônica, coloque uma fatia de pepino japonês dentro da taça e complete com três sementes de Zimbro.

Se quiser continuar com o Gin Tônica, mas degustando outros sabores, a pedida é a Gin Tônica da Aline, também da Nana Hamburgueria. As medidas são as mesmas: 50 ml de Gin e 150 ml de tônica mas, em vez do pepino, coloque na receita um saquinho de chá de romã com cranberry, e finalize o preparo com uma rodela de laranja desidratada.

Vale também investir em mais uma variação do Gin Tônica, dessa vez com tangerina. Prepara a Gin Tônica da Nana repetindo o processo anterior, sempre com 50 ml de Gin para 150 ml de tônica. Misture com 30 ml de xarope de tangerina – para fazer, use duas doses de suco de tangerina + duas doses de açúcar e cozinhe de dois a três minutos. Use uma rodela de tangerina grelhada, um ramo de alecrim e mix de pimentas coloridas, moídas na hora, e termine seu drink.