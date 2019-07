Gostinho de infância, Biscoitos São Luiz estão de volta!

Se você foi criança entre as décadas de 60 e 90, com certeza deve se lembrar do icônico slogan “Se é São Luiz, é Nestlé“. Deu até pra sentir o sabor na boca? Se você guarda com saudade as tardes na frente da tv comendo biscoito, seu coraçãozinho nostálgico vai bater mais forte agora: a Nestlé decidiu voltar a vender os produtos São Luiz.

Eles chegaram aos supermercados em junho nos formatos recheado e wafer, nos sabores morango e chocolate.

Para quem não se lembra, Maizena, Bono, Negresco e Passatempo foram algumas das delícias que eram da São Luiz e, desde 1967, fazem parte do catálogo da Nestlé. Em 2000, a marca deixou de ser comercializada – e tem quem jure que o sabor dos biscoitos de antigamente era diferente. Será?

Lembra?