Guia da fondue: tudo que você precisa saber sobre o prato

A história conta que a primeira receita de fondue está documentada em um livro de culinária, escrito em Zurique em 1699. A iguaria é símbolo nacional da parte francesa da Suíça e feita tradicionalmente com os queijos Gruyère e Emmental e o Kirsch, um tipo de destilado a base de cerejas. Além disso, também existem a versão feita com carne vermelha e a sobremesa com chocolate e frutas. Descubra tudo o que é preciso para fazer uma boa fondue em casa:

Parte 1: a panela

Qual panela usar?

O jeito mais famoso e também mais prático de preparar a delícia de inverno é apostar em um réchaud, que tem o acendedor separado para manter a comida quente. No entanto, fique atenta ao material da panela: “as melhores panelas para as fondues de queijo são as de cerâmica, onde os mesmos grudam menos. Para as fondues ao óleo ou ao vinho as melhores são as de cobre de boa qualidade”, explica José D’Almeida, chef executivo do restaurante Era Uma Vez Um Chalezinho (SP).

Como esquentar a panela?

Usando álcool líquido, de preferência 90%, coloque no queimador e acenda. Deixe a chama forte para as fondues ao óleo e vinho, que precisam aquecer bem antes de cozinhar as carnes. “Já para as fondues de queijo, o melhor é o álcool gel que proporciona uma chama menor”.

Parte 2: os ingredientes

Qual o melhor pão para a fondue de queijo?

O pão italiano é o número 1 na escolha, principalmente o amanhecido! “O pão fresco quebra muito facilmente e não adere ao fondue”, ensina o chef.

Como cozinhar o queijo na panela?

É muito fácil encontrar as versões prontas para preparar a sua fondue, mas também é uma boa ideia criar a sua mistura. Para isso prefira os queijos ralados, mais fáceis e rápidos de derreter. Coloque diretamente na panela com um pouco de vinho branco e mexa sem parar, sempre em fogo baixo, usando uma espátula de silicone.

Qual chocolate usar para a fondue doce?

Bom, você pode escolher qualquer um: branco, ao leite, meio amargo ou amargo. A única dica é ficar atenta ao derretimento na panela para não queimar o chocolate. Prefira o fogo baixo! Aqui tem uma receita incrível de fondue de chocolate para preparar em casa

Dá para acrescentar vinho ou outras bebidas alcóolicas no preparo da fondue?

Sempre! Prefira vinho branco e Kirsch nas fondues de queijo, e vinho tinto nas fondues de carne.

Parte 3: os acompanhamentos

Quais molhos podem acompanhar as carnes?

Claro que você pode escolher os seus favoritos, mas dá para servir com molho de queijo, alho, mostarda, ervas, rose, abacaxi com pimenta, pepinos…

Dá para servir outros acompanhamentos?

Claro! Legumes cozidos ou grelhados ficam ótimos para as fondues de carne. Para a de chocolate, frutas da estação e biscoito champanhe são deliciosas opções para incrementar a sobremesa.

Vinhos: como harmonizá-los?

Normalmente se prefere os tintos para as carnes vermelhas, como o Cabernet Sauvignon ou Merlot, e os brancos para as carnes brancas, como Sauvignon Blanc. Eles também são ótimos para acompanhar os queijos! Confira dicas para escolher vinhos bons e baratos sem erro.