Guioza acompanhado de camarão marinado ao vapor

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Médio

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

Guioza (recheio):

. 1 cebola em tirinhas

. 150 g de cenoura em tirinhas

. 150 g de repolho em tiras bem finas

. 1 colher (sopa) de óleo de soja

. 4 dentes de alho ralados

. Sal a gosto

. 1 pitada de pimenta-do-reino ou vermelha

. 2 colheres (chá) de Ajinomoto

. 1 colher (café) de gengibre ralado

. 2 colheres (sopa) de saquê

. 1/2 colher (sobremesa) de óleo de gergelim

. 20 g de nirá picado (cebolinha japonesa)



Guioza (massa):

. 150 ml de água fervente

. 350 g de farinha de trigo



Camarão:

. 4 camarões grandes com casca

. 200 ml de azeite

. 100 ml de saquê

. 3 dentes de alho picados

. 4 ramos de tomilho



Água temperada:

. 400 ml de água

. 200 ml de saquê

. 20 g de gengibre ralado

Modo de preparo:

Recheio: Coloque em uma frigideira cebola, cenoura e repolho com o óleo de soja, e refogue até dourar. Depois, acrescente o alho e refogue por mais 30 segundos. Em seguida, adicione o sal, a pimenta, o Ajinomoto, o gengibre e o saquê até ele evaporar pela metade. Finalize com óleo de gergelim e nirá por cima e mexa



Massa: Em uma panela, coloque a água e deixe ferver. Em seguida, misture lentamente a farinha para fazer uma massa úmida e esmigalhada. Se necessário, acrescente mais farinha. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa, esticando-a de todos os lados até que esteja lisa. Deixe-a descansar coberta com um pano úmido, por 20 minutos. Feito isso, faça um cilindro de massa de 2,5 cm de diâmetro. Corte em mais ou menos 16 pedaços iguais. Depois, faça bolinhas e abra com o rolo até atingir 10 cm de diâmetro. Acrescente uma colherada do recheio (ver o preparo acima). Pincele água nas bordas e faça pregas em um dos lados do círculo, no estilo pastelzinho. Depois de pronto, cozinhe os guiozas ao vapor por cerca de 7 minutos.



Camarão: Corte as costas do camarão (com casca) com o auxílio de uma tesoura e limpe-o. Marine o camarão no azeite com saquê, alho e tomilho (deixe no mínimo 6 horas). Depois, separe o camarão da marinada e cozinhe-o ao vapor, com a água (já temperada com saquê e gengibre ralado), por cerca de 3 minutos. Quando a casca do camarão estiver avermelhada é sinal que ele está pronto. Sirva acompanhado do guioza.