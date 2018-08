Häagen-Dazs lança sorvetes ‘sabor contos de fadas’ no Japão

Os fãs de doces sempre ficam de olho nas novidades do Japão – é comum encontrar por lá sabores diferentes de guloseimas que temos por aqui, como por exemplo o Kit Kat de chá verde ou de batata doce. A marca de sorvetes Häagen-Dazs não ficou para trás e anunciou dois sabores de sorvete inspirados em contos de fadas.

A edição limitada “Story Time”, ou “Hora de História”, em português, homenageia dois contos bem famosos: “Branca de Neve e os Sete Anões” e “Alice no País das Maravilhas”.

O sabor Snow White’s Apple with Custard – que em português seria algo como “Maçã da Branca de Neve com Creme”, vem em um potinho vermelho com imagens do castelo real e da floresta encantada. Ao abrir a embalagem, mais uma surpresa: uma camada de calda de maçã vermelha, decorada com um coração sabor leite.

Já o Alice’s Tea Garnished with Cookies – ou “Chá da Alice acompanhado com Cookies” tem uma linda embalagem azul com imagens de cartas de baralho e xícaras de chá. O sorvete tem gostinho de chá darjeeling com mascarpone e biscoito amanteigado. Por cima, calda sabor leite e um coração de cassis.

Os sorvetes estarão disponíveis a partir de 2 de outubro no Japão, e não tem previsão de lançamento no Brasil. Mas nós queremos!