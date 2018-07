Hamburgueria inspirada em ‘Harry Potter’ vai abrir em São Paulo

Você ama “Harry Potter” e hambúrgueres na mesma medida? Então o Beedle, o Bar é o lugar para você. Para início de conversa, só mesmo que é fã entende o nome da hamburgueria que está prestes a abrir em São Paulo: é um trocadilho com “Beedle, the Bard”, um livro mencionado em “Relíquias da Morte”.

O lugar será totalmente voltado ao universo do bruxo e inaugura no bairro de Perdizes em 31 de julho, mas os detalhes ainda estão envoltos em mistério. “O Beedle, o Bar abrirá suas portas para receber todos os Bruxos, Bruxas e Não Mágicos curiosos que queiram saborear um delicioso Hambúrguer artesanal acompanhado de refrescantes poções, entradas e muito mais”, diz o primeiro post da página da hamburgueria no Instagram.

Ficamos curiosas!