Mais do que uma tendência em casamentos modernos, investir em um cardápio de festa que contemple o chamado lanche da madrugada é, hoje, parte imprescindível dos preparativos para muitos casais.

Pense só: se vocês optarem por comemorar à noite, é bom levar em conta que o jantar padronizado costuma ter hora para ser servido – e também retirado de circulação. Da mesma forma, não é todo mundo que faz questão de se sentar à mesa durante a festa, sendo que muita gente prefere mesmo é se jogar nos drinques e pestiscar alguma coisinha prática entre um copo de bebida e outro.

No mais, e se o seu orçamento permitir, uma guloseima servida durante a madrugada ajuda a “curar” a bebedeira e pode ser uma surpresa inesperada no meio da badalação. Afinal, quem é que não gostaria de se deliciar com um belo milkshake enquanto dança “I Will Survive”?

Para definir se o lanchinho da madrugada caberá ou não no seu estilo de comemoração, antes de mais nada deve-se levar em conta o tempo de duração da festa, como explica a organizadora de casamentos Betta Lima, da assessoria Betta Lima Eventos. “Se o jantar acabar cedo e a festa for até tarde, é bom considerar essa opção para o pessoal comer durante a balada, ou até mesmo antes de sair da festa. Assim, você mantém os convidados animados e bem alimentados”, diz.

Roberta Canuto, da assessoria de casamentos Casa de Dois, acrescenta que os lanchinhos devem ser fáceis de servir, de preparo rápido e, se possível, agradar a todos os tipos de paladares (veganos e vegetarianos também, viu?).

Apresentamos algumas opções fáceis e deliciosas para incluir no seu menu após a meia-noite!

Carrinhos de comida

Food trucks dos mais variados estão entre as novidades gastronômicas queridinhas dos casais para a pista de dança. Nesse caso, a comida a ser servida vai depender do gosto dos noivos os noivas, mas as opções em miniatura costumam ser mais práticas. Por exemplo, para Roberta, como docinhos e sobremesas já tendem a fazer parte do menu tradicional, petiscos salgados sempre são mais interessantes no horário da madrugada.

Já Betta frisa que é interessante ter alternativas salgadas e doces, tanto para matar a fome de quem não abre mão do sal, quanto para abastecer os níveis de glicose de quem sentir essa necessidade. Novamente, e vamos continuar batendo nessa tecla, não se esqueça que nem todo mundo pode comer de tudo: “Eu costumo sempre dizer para as minhas noivas que o cardápio inteiro deve ser pensado nos vegetarianos e veganos. Desde o coquetel até o lanchinho da madrugada, elas devem sempre incluir algo pensando nas pessoas que têm restrições alimentares”, diz a assessora.

Além de charmosos – imagina só que graça um food truck no meio da grama, em um casamento a céu aberto? – os carrinhos de comida passam a fazer parte da decoração, com uma proposta totalmente customizada. Betta recomenda personalizar o próprio carrinho, ou então as embalagens dos alimentos: iniciais dos casais ou nomes dos noivos com uma fonte similar à dos convites são boas alternativas de décor. Quanto ao tipo de “larica”, o único pré-requisito é de que seja saborosa e, claro, sirva a todos os presentes.

Fast food

Por mais que o casamento em si seja dos mais sofisticados, saiba que as comidinhas da madrugada não precisam ser nada gourmet, mantendo uma proposta muito mais informal e desencanada. Entre os salgados rápidos e, como já dissemos, em miniatura, entram os mini hambúrgueres (com opções veggie), pizzas, cachorros-quentes e, também, porções de batata frita – campeãs de escolha entre 9 a cada 10 convidados.

Pipoca

Outra aposta sem erro é a pipoca – difícil de achar por aí quem não goste. Fácil de fazer, relativamente barata e muito saborosa, pode salvar a vida dos casais que estão com o orçamento mais apertado, mas mesmo assim não desejam abrir mão de algo para beliscar. Se quiser caprichar, aproveite a ideia que já demos no item dos food trucks, e personalize os saquinhos com os nomes do casal.

Temaki

Servir alguns sabores de temaki como opção no decorrer da festa pode ser um ato um pouco arriscado, já que a receita não agrada a taaanta gente assim. De qualquer forma, e se a maioria dos convidados aprovarem a pedida, dá super para incluir a iguaria japonesa como sugestão. Lembre-se, sempre, de criar um menu com ingredientes variados e, se não quiser arriscar, deixar uma outra guloseima, mais certeira, como carta na manga para que ninguém – mesmo – passe fome.

Milkshake & etc

Se você for do tipo que prioriza os doces acima de qualquer outro quitute, vale servir diferentes tipos de milkshake aos convidados – se quiser incrementar ainda mais as receitas, inclua aí uma opção alcoólica da bebida no cardápio. Além do milkshake, o açaí está na moda e faz as vezes de sobremesa fit e energética para a balada, enquanto picolés refrescam e mini churros ou brigadeiros de colher são preferência nacional.

Ficou com água na boca?