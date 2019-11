iFood lança promoção com pratos a R$1

A Black Friday acontece no dia 29 de novembro, mas para os clientes do iFood as promoções começaram nesta sexta-feira (1). Quem acessar o aplicativo hoje encontrará pratos por 1 real.

As ofertas por 1 real só valem hoje e no dia da Black Friday (29), mas a empresa de delivery também afirma que nesse “Black Month” os clientes encontrarão muitas oportunidades de entrega grátis, cupons de R$10 ou R$15, descontos de até 70% e um cupom especial de R$15: caso você compre seu almoço pelo app, pode usar esse cupom na próxima refeição.

Dessa vez, as ações de marketing não se limitarão às redes sociais: a partir de hoje (1), o humorista Fábio Porchat se juntará à cantora – e rainha dos memes – Gretchen para girar uma roleta no game show “Sextoou”, durante os intervalos da TV Globo, anunciando mais ofertas para os usuários do aplicativo, válidas apenas entre 11h e 18h.

Além dos descontos, o iFood anunciou novidades no campo da tecnologia. A partir de novembro, a marca apostará em entregas por meio de patinetes elétricos nas regiões da Avenida Paulista e Itaim Bibi, em São Paulo.

E já pensou em pedir apenas pela voz, como se estivesse falando no telefone? Isso também será possível: os pedidos poderão ser feitos por meio de comandos de voz em aparelhos com sistema operacional Android.

Outra mudança é o investimento em inteligência artificial em parte das entregas. Em janeiro de 2020, um robô autônomo auxiliará nas entregas de restaurantes localizados em shoppings, coletando pedidos na praça de alimentação para dar aos entregadores em um local chamado de “iFood Hub”, assim estes não precisarão se deslocar em espaços tão movimentados com a mochila volumosa. No futuro, a máquina deverá fazer entregas em condomínios residenciais.