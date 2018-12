Se tem uma coisa que une todos os brasileiros é COXINHA. E cada vez mais, temos certeza que esse amor não tem limites. Na Copa, criaram a coxinha com cara do Neymar e do canarinho pistola, lembram?

Primeiro foi o Neyxinha, a coxinha do Neymar. Depois o Canarinho Pistola virou coxinha. AGORA é a vez do Psicopata do Hexa virar Salgado! Gente, o melhor do Brasil é o Brasileiro. @OBQDC olha isso!! 😂😂😂😂 pic.twitter.com/HGJwPSxquI — Guilherme Guimarães (@guilhermepiu) July 6, 2018

E vocês acharam que o Natal passaria em branco? Claro que não! O pensamento foi: que tal juntar um dos pratos mais tradicionais da época natalina e outro que é paixão nacional? O resultado foi a “Coxitone”.

A invenção nasceu em Curitiba, no Paraná, pela Fátima Salgados. Trata-se de 1,5 kg de coxinha com massa de batata recheada e bacon na cobertura em formato de panetone. E são quatro opções de recheio: frango, frango com cheddar, frango com catupiry e brócolis. O valor é R$ 35.

Sem dúvidas, a internet pirou com a novidade!

Coxitone…o brasileiro, ele olha pro limite e fala: foda-se! pic.twitter.com/MhGAN3mPMd — negando as evidências (@angelmagalhaes_) December 14, 2018

MANO CRIARAM UM COXITONE PRI NATAL EU AMO MEU BRASIL pic.twitter.com/20sCdVR5xD — Leuô (@meleandromelo) December 13, 2018