Johnnie Walker lança mais dois whiskies em homenagem a ‘Game of Thrones’

Enquanto o spin-off de “Game Of Thrones” não chega, o jeito é matar a saudade da série de outras maneiras. Para quem curte whisky, uma boa opção são os novos lançamentos da Johnnie Walker. Criadas para celebrar o legado da série, as bebidas Johnnie Walker Song of Ice e Johnnie Walker Song of Fire se juntam ao White Walker by Johnnie Walker, lançado em outubro de 2018.

“São dois novos blends, com perfis específicos, inspirados nas duas grandes Casas – Stark e Targaryen, que rivalizaram o protagonismo dessa série que marcou a história”, explica Juliana Ballarin, Head de Scotch da Diageo.

Para ser consumido com gelo, o Song of Ice, dos Stark, apresenta um sabor puro e refrescante, com notas de baunilha e fruta tropical, unindo o frio das montanhas de Winterfell com os pomares do Dorne. Já do lado Targaryen, o Song of Fire é rico e apimentado, com notas suaves de frutas vermelhas, maltes defumados e um toque de especiarias que parecem saídas dos mercados de Meereen. A sugestão é que seja apreciado puro.

Ambos os whiskies foram lançados na Comic Con Experience, que acontece em São Paulo entre os dias 5 e 8 de dezembro. Os visitantes do espaço especial da marca poderão experimentá-los em shots e também adquiri-los em kits exclusivos.

Já quem não for à CCXP, poderá comprar as bebidas a partir deste mês, nos principais pontos de vendas do Brasil. O preço sugerido por garrafa de 750ml é de 119 reais.