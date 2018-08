KitKat com chocolate naturalmente cor-de-rosa chega ao Brasil

Em janeiro a Nestlé anunciou o lançamento do KitKat com chocolate cor-de-rosa e nós ficamos muito in love, mas a novidade só havia chegado em países como Japão e Inglaterra até então. E eis que agora ele está sendo lançado aqui no Brasil!

Se ele fosse simplesmente feito de chocolate branco com corante não teria a menor graça, mas esse não é o caso. O KitKat Ruby é feito com chocolate ruby, uma invenção da marca suíça Barry Callebaut – e a coloração dele é naturalmente rosa millennial.

Para isso, é feito a partir da fermentação especial de um tipo específico de cacau – chamado de cacau Ruby – e essa é basicamente a maior inovação dos últimos tempos no mundo dos chocolates. Ele foi lançado em 2017 e fazia quase 80 anos que uma nova modalidade de chocolate não era lançada no mercado.

Quanto ao KitKat Ruby, ele é o primeiro produto com chocolate naturalmente rosa do Brasil. O sabor do chocolate é descrito como frutado, puxando para o cítrico.

Segundo a Nestlé, a novidade estará à venda em lojas selecionadas das regiões Sul e Sudeste por tempo limitado.