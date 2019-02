Kopenhagen lança edição com o exuberante chocolate Ruby por tempo limitado

As amantes de chocolate vão pirar com as novidades que a Kopenhagen lançou em São Paulo. Se você já era fã dos clássicos sabores de chocolate ao leite, amargo ou branco, não vai conseguir resistir ao precioso sabor de chocolate ruby que a marca utilizou em uma linha limitada com três deliciosos produtos.

A linha de produtos apresenta as versões bombom de chocolate Ruby e chocolate ao leite em formato de joia, tablete mesclado de chocolate Ruby e chocolate amargo e também tablete de chocolate Ruby com morango, nibs de cacau e amêndoas. A edição limitada está disponível apenas na unidade do Shopping Iguatemi, em São Paulo, e deve durar até o fim dos estoques, que devem acabar logo, apesar do preço se comparar ao de uma jóia preciosa mesmo, custando R$ 400,00 o quilo.

Conhecida como a quarta categoria de chocolates existentes, o ruby é mesmo único e exuberante. A variedade é feita a partir da semente do fruto encontrada em regiões específicas como Equador, Brasil e Costa do Marfim. O gosto é particularmente intenso e a característica que mais a diferencia das outras sementes, claro, é a cor naturalmente avermelhada.

Foram necessários muitos anos de estudos com o cacau para os pesquisadores da Barry Callebaut chegarem a um sabor fascinante e mais adocicado, com um leve gostinho frutado e notas cítricas que se misturam ao paladar.

Em 2018, a Nestlé já havia trazido para o Brasil uma versão do KitKat feita com chocolate Ruby, e teve muita gente que procurou enlouquecidamente para experimentar a novidade pela primeira vez.