Laranja, invisível e submarino: 6 tendências para quem ama vinhos

Se existe um match perfeito nesta vida é a dupla inverno + vinho. Uma taça com o mozão ou na companhia de gente querida pode curar qualquer dia ruim, não é? Se pra você também é assim, bem-vinda ao clube! O Brasil ocupa a 17ª posição num ranking de 29 países que mais consomem vinho no mundo. A nossa média costuma ser de duas garrafas anualmente por pessoa, mas os especialistas acreditam que, em 2030, o país ocupará o quinto lugar no ranking dos maiores compradores da bebida.

Claro que você deve ter o seu preferido, mas não custa nada ficar de olho nas tendências de 2019 que foram apresentadas na Wine Weekend, a maior feira de vinhos do Brasil. Quem sabe você descobre um rótulo que vale a pena experimentar? Este perfil mais “curioso”, de testar novos rótulos e sabores inusitados, é bem a cara da brasileiro, segundo uma pesquisa recente do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho).

A seguir, separamos seis tendências para você se aventurar:

Vinhos Orgânicos

A valorização dos alimentos orgânicos também chegou no campo das bebidas. De acordo com o relatório da Wine Intelligence, consultoria britânica que prepara as previsões para o mercado de vinho, as grandes apostas para este ano são os vinhos orgânicos e veganos.

Ué, mas onde está a diferença? Basicamente, são bebidas produzidas a partir de uvas de cultivo orgânico, ou seja, que não utilizem agrotóxicos e compostos químicos, como fertilizantes e pesticidas. O controle das pragas é feito com produtos naturais e é respeitada a saúde do solo. Assim, os nutrientes chegam às videiras sem sofrer danos na sua composição.

La vida en rosa – Orgânico de la mancha- R$ 77

Vinhos veganos

Mas peraí, todo vinho não é vegano? A resposta é não. Ele pode ou não ser orgânico, mas a diferença está em outro fator. Segundo o enólogo Fábio Góes, normalmente, o vinho comum é filtrado e clarificado pra retirar as substâncias que podem deixá-lo turvo e com sedimentos. Acontece, que neste processo são usados algumas substâncias de origem animal como albumina de ovo ou gelatina animal, que funcionam como “imãs” que retiram estes sedimentos. Já nos chamados veganos, os clarificantes são substituídos por outras alternativas vegetais, como proteína de ervilha, ou de origem mineral como bentonite (mistura de argilas).

Avañate Ribera del Duero Ecológico- R$ 154*

Vinhos Biodinâmicos

Tá, e o vinho biodinâmico, o que seria? É como se fosse um aprofundamento da agricultura orgânica, buscando mais harmonia com a natureza, observando as fases da lua e utilizando apenas os recursos da propriedade em que está sendo produzido. Datado de 1920, o termo “biodinâmica” é uma maneira de pensar e consumir o que provém da natureza, de acordo com os ensinamentos do filósofo austríaco Rudolf Steiner.

Kloster Heilsbruck Riesling Spätlese trocken – R$189

Vinho Cor de laranja

Você já viu vinho cor de laranja? Além de lindo, ele tem tudo pra virar um hit. A cor belíssima deste vinho é resultado de um processo em que o suco da uva fica em contato com as cascas da fruta macerada durante um tempo determinado. Segundo o enólogo, é um vinho do tipo “ame ou odeie”.

E o surpreendente deste vinho não é só a cor, mas a intensidade que você sente no nariz e na boca, por conta do tanino.

Pinot Grigio Puklavec Family Wine- R$ 199*

Vinho Invisível

A graça deste vinho é que ele é totalmente translúcido, realmente parece água. Para entender como ele é feito, é preciso antes, uma explicação sobre o processo básico dos vinhos. A coloração vermelha dos tintos e rosés é dado por conta da casca da uva, já que a fruta é sempre branca por dentro. Nos vinhos brancos, a prensagem retira o suco e as cascas são descartadas, enquanto no tinto, elas fermentam com o suco.

A diferença do tipo invisível é que ele é um vinho branco, feito a partir de uvas tintas. As frutas são colhidas durante a noite e com temperaturas bem baixas. “Semi-congeladas”, as cascas são retiradas manualmente e o líquido não adquire a coloração delas, que são imediatamente descartadas. Assim, a bebida fica completamente transparente e não esverdeada como os vinhos brancos.

Quem experimentou garante que é fresco e com aromas de pêra, lima, chá de hortelã e um toque de maresia. Uau! Já queremos provar!

Vinho Invisível Ervideira – R$ 203,91*

Vinho submarino e com envelhecimento embaixo da água

Sim, existe um vinho que é envelhecido em um armazém especial debaixo do lago Alqueva, em Portugal. A produtora vitivinícola Ervideira produz esta bebida através de um processo inovador, mas que tem origem antiga. Ele foi pensado por conta dos barcos que transportavam álcool e acabavam naufragados, ficando as bebidas submersas por anos até serem encontradas.

No caso dos vinhos atuais, eles passam um total de 20 meses debaixo da água, sendo uma parte em barrica sem nenhum contato com a luz, e outra parte engarrafados.

Conde D’Ervideira Vinho D’Água – R$ 312,18*

Já os submarinos, passam por processos de fermentação envelhecidos no mar, o que dá um caráter salino ao vinho.

Habla del mar – Preço sob consulta

*Preços consultados em junho/julho