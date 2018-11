McDonald’s finalmente lança sanduíche vegetariano no Brasil

View this post on Instagram

Empanado, delicioso e, pra você que pediu, SEM CARNE! Chegou o #McVeggie! O sanduíche vegetariano da Signature Collection by McDonald’s com queijo coalho empanado e molho de pimenta biquinho! Aproveite esses #SaboresParaDescobrir também na versão #DuploVeggie! http://bit.ly/_McVeggie