Méqui 1000: veja o cardápio com preços e todas as novidades

A recém-inaugurada loja “Méqui 1000”, em comemoração à milésima loja do McDonald’s no Brasil, já é um sucesso. Localizada na Avenida Paulista, 1811, em São Paulo, a nova unidade, com uma pegada toda instagramável, mescla inovações tecnológicas com a arquitetura clássica do casarão dos anos 1940.

Muito bacana, mas, taurinas que somos, queremos saber mesmo das novidades gastronômicas, né? Então, preparem o estômago, porque a rede criou um cardápio especial com 15 produtos ~exclusivos~. Spoiler: eles parecem deliciosos e já queremos provar todos.

Confira o menu com os preços!

McRings por R$13,90

–

Mozzarela Sticks por R$13,90

–

Salada com quinoa por R$27,90 (com opção de hambúrguer ou frango empanado ou Chicken McNuggets ou peixe) e R$22,90 (sem carne)

–

Pão de Queijo Burger por R$20,90

–

McPolpetone por R$27,90

–

Casquinha Crispy Doce de Leite por R$3,00

–

Casquinha Ovomaltine Rocks por R$3,00

–

McFlurry Kit Kat (limão, maracujá ou morango) por R$9,50 cada

–

Além dos lanches e sobremesas, chegou novidades na parte de bebidas! Você pode pedir um Leite Com Ovomaltine por R$9,90. Ou que tal um Frappé Ovomaltine por R$10,90? Tem também um Cappuccino Ovomaltine por R$8,90.

Ah, e atenção: os produtos exclusivos ficam disponíveis por tempo limitado, que ainda não foi definido.