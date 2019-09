Mexidos, fritos, cozidos e +: siga estas 13 dicas e prepare ovos perfeitos

Por mais que a despensa e a geladeira estejam desfalcadas, ovos são algo que normalmente se procura ter em casa: eles são rápidos de preparar e muito versáteis, o que significa que dá para comê-los em refeições próximas sem enjoar (e sem ter muito trabalho também).

Mas nem todo mundo domina a arte de fazer um belo ovo frito ou de acertar o ponto do ovo cozido. Ou mesmo de deixar os ovos mexidos parecidos com os dos cafés da manhã dos hotéis.

Se este for seu caso, isso não precisa mais ser um problema: conversamos com a chef de cozinha Analu Costa e ela passou dicas preciosas para as leitoras do MdeMulher acertarem em cheio ao fazer ovos daqui para a frente. E é tudo muito simples. Vem aprender!

Três dicas para ovos mexidos perfeitos

Cremosos, fofinhos e super saborosos: os ovos mexidos que comemos fora de casa, especialmente nos cafés da manhã dos hotéis, são um sonho. Daí fazemos em casa e… bem, nem sempre ficam parecidos. Anote as dicas para fazer ovos mexidos perfeitos:

– Use três ovos para cada porção. O ovo reduz muito na frigideira e um só vai praticamente “sumir”. Mas aqui tem um extra:

– Dispense uma das claras desses três ovos. As claras chegam no ponto muito mais rápido que as gemas, então ocorre o seguinte: as gemas em maior quantidade continuarão buscando seu ponto enquanto “embalam” as claras já prontas. É isso que deixa os ovos mexidos fofinhos.

– Só coloque sal quando os ovos mexidos estiverem prontos. O sal quebra as moléculas tanto da clara quanto da gema cruas e deixa os ovos mexidos aguados. Tempere os ovos mexidos quando eles já estiverem prontos.

Cinco dicas para ovos cozidos perfeitos

O grande lance com ovos cozidos é o ponto da gema. Para cada ponto, um tempo. Mas, antes disso…

– Use água suficiente apenas para cobrir os ovos. Mais que isso retardará o processo.

– Coloque o ovo na água já fervente para cozinhar. Assim que a água levantar fervura, coloque o ovo delicadamente na panela. Use uma colher para ajudar, se necessário (“deite” o ovo na colher e o deslize para a água).

Agora vamos ao ponto da gema:

– Para ovos cozidos com gemas duras: deixe cozinhando por 10 minutos.

– Para ovos cozidos com gemas macias: deixe cozinhando por 6 minutos.

– Para ovos cozidos com gemas moles: deixe cozinhando por 3 minutos.

Duas dicas para ovos fritos perfeitos

Clara macia, gema firme (mole ou não, mas pelo menos com uma “borda” durinha) é o ovo frito dos desejos de todas nós. Para evitar a clara torrada + gema mole, faça o seguinte:

– Não exagere na gordura. O ovo não precisa “nadar” na gordura – a função dela aqui é apenas facilitar a fritura da clara, portanto, o equivalente a uma colher de sopa de óleo vegetal, manteiga ou margarina já é suficiente.

– Adicione água à fritura. Isso mesmo, água! Quando a clara do ovo já estiver branquinha, acrescente uma colher de sopa de água à frigideira – coloque-a pelo canto, nunca por cima do ovo – e tampe a frigideira. A água impedirá que a clara queime no óleo enquanto seu vapor, contido pela tampa, fará a gema chegar ao ponto sem pressa.

Três dicas para ovos poché perfeitos

Alguns chamam o ovo poché de “ovo cozido sem casca”, outros de “ovo frito n’água”. Tanto faz: ele é as duas coisas e muito gostoso, além de ser o topo perfeito para torradas matutinas, saladas quentes (de repolho, de aspargos ou de escarola, por exemplo) ou lanchinhos à base de fatias de abacate, por . Porém um pouco chatinho de fazer. O que pode facilitar seu trabalho:

– Não exagere na água. Quatro dedos de altura de água em uma panela já é o suficiente para os ovos não grudarem no fundo.

– Adicione vinagre quando a água ferver – algo em torno de 50 ml de vinagre. Ele impedirá que a clara endureça muito.

– Desligue o fogo para colocar o ovo na água fervente. O calor da água fará o ovo atingir seu ponto ideal, então ela não precisa estar borbulhando. Coloque o ovo na água fervente, tampe a panela e o retire depois de 5 minutos. Estará prontinho!