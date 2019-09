Não precisa de churrasqueira: 5 formas de fazer picanha no fogão

Um dos cortes de carne mais queridos pelos onívoros é, sem dúvida nem polêmica, o da picanha. Nas churrascarias de rodízio, sempre tem um espacinho no prato para ela; nos churrascos com a família e os amigos, é por ela que todos esperam enquanto as carnes menos volumosas e os acompanhamentos são servidos.

Mas quem disse que só dá para comer picanha se tiver churrasqueira envolvida? Você pode, sim, fazê-la de formas deliciosas no velho e bom fogão da sua casa!

Selecionamos cinco receitas de picanha feita no forno ou na panela. Providencie uma peça bem bonita e já programe a reunião para apresentar essa novidade para sua turma!

–

Nada de óleo ou temperos extras: você só precisa da peça de picanha e de bastante sal grosso. DICA: também dá certo fazer a picanha no casulo de sal grosso no forno – basta “embrulhar” a carne no sal grosso sobre uma forma e levá-la ao forno a 200°C até o sal começar a rachar.

–

Trata-se APENAS de uma peça de picanha feita no forno, envolvida em queijo e acompanhada por uma farofa caseira perfeita. Sem palavras, só aplausos para esta receita!

–

A picanha não precisa ser sempre preparada na peça inteira: você pode cortá-la em bifes e fritá-los para receitas deliciosas. Nesta, eles são complementados por um molho doce à base de açúcar e caldo de carne.

–

A cerveja ajuda a amolecer a carne da picanha feita na panela, deixando-a mais próxima da textura da alcatra. Se alguém que for comer tiver restrição com bebidas alcoólicas, pode usar cerveja sem álcool, que tem o mesmo efeito.

–

Para finalizar, uma bela peça de picanha recheada com muitos ingredientes deliciosos (ovo, pimentão, presunto, cenoura, cebola e mais!) e feita no forno. Além de deliciosa, é linda!