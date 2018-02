Nham! A Oreo vai lançar quatro tipos de sorvete no Brasil

A Mondelez anunciou que irá lançar quatro tipos de sorvete da bolacha Oreo no Brasil. Eles chegam ao mercado em março nas versões picolé, cone, sanduíche de sorvete e sorvete de massa.

O preço sugerido é de 7 reais, com exceção do pote de sorvete de massa, que vai custar 14,90. Eles vem com sorvete de baunilha e pedaços crocantes de bolacha – lógico!

Estamos curiosas para provar todos, mas em especial o sanduíche de sorvete. Ele imita uma bolacha recheada e vem num formato que faz muito sucesso nos Estados Unidos, mas dificilmente é encontrado no Brasil.

Confira as imagens de todos eles: