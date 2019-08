Nhoque de mandioquinha sem glúten e sem lactose

Ingredientes

· 750g de mandioquinhas (pesar cruas e descascadas)

· 3 colheres (sopa) de fécula de batata ou amido de milho (75g)

· 1 colher (sopa) de azeite de oliva (15ml)

· 1 gema (20g)

· 1 pitada de noz-moscada

· sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as mandioquinhas no vapor até que estejam macias. Passe pelo espremedor de batatas e, depois de frias, junte os outros ingredientes e amasse até obter uma massa homogênea. Em uma superfície polvilhada com fécula de batata ou amido de milho, modele cordões e corte pedaços de 2 cm. Cozinhe em água fervente até que volte a superfície. Sirva quente e com o molho de sua preferência.