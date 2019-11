Nossos pedidos foram realizados! O CBO está de volta ao McDonald’s

Que rufem os tambores! Ele voltou…Sim, estamos falando do nosso amado lanche CBO, que deixou tanta saudade quando foi embora do cardápio do McDonalds, em 2017, né?

Depois de muitos boatos, a rede de fast-food anunciou, oficialmente, em suas redes sociais, que o Chicken Bacon Onion, com frango, bacon, cebola crispy, queijo, maionese e alface, estará disponível em algumas lojas com “estoque limitadíssimo”, a partir desta quarta-feira (6).

Você pediu, insistiu, encheu o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). Pode sorrir novamente que o CBO tá de volta. Mas agiliza ae, o estoque é limitadíssimo. E só nesses Méquis aqui: https://t.co/VAHt95Pq0r #CBOVoltou pic.twitter.com/3iDWBQ5cF3 — McDonald's Brasil (@McDonalds_BR) November 6, 2019

O estoque limitado encontra-se em apenas 345 das mais de 1000 unidades do McDonald’s espalhadas pelo Brasil. Para ver o mais perto de você, é só acessar o site do Mc, lá tem uma lista com os restaurantes participantes. O combo com o CBO está sendo vendido a partir de R$29,90. Ah, e o tempo de permanência no cardápio ainda não foi divulgado, mas também será limitado, viu? Corre!

Assim como nós, super animados com a notícia, o Twitter também pirou:

O CBO VOLTOU MESMO, NÃO É FANFIC — Amanda Karen (@owmand) November 6, 2019

Eu chegando no McDonalds hoje pra devorar o CBO com o maior gosto do mundo:

pic.twitter.com/QgDXYENfdm — Math ✨ (@Matgabriel05) November 6, 2019

Finalmente posso sair da pagina “nunca mais eu vou sorrir enquanto o cbo não voltar” pic.twitter.com/npc0SZPOXi — sam antinha (@samanta_ar) November 6, 2019

Eu nunca fiquei tao feliz em ver uma notícia na minha vida. CBO VOLTOU PORRA VOU COMER MEU LANCHE DNV CARALHO pic.twitter.com/Dlm7WgHDTm — é a nana porra (@GiovannaVerasV1) November 6, 2019