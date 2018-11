Todo ano é a mesma história. Chega o último semestre e já começamos a pensar no Natal, ou melhor, no que vamos comer na melhor época do ano – principalmente, nos panetones e chocotones. E sempre tem novos sabores deliciosos e os clássicos que, claro, não abrimos mão. Confere as delícias que vão adoçar o seu finalzinho de 2018!

1. Panettone Frutas Especiais (Cranberry e Chocolate Meio Amargo), Nestlé: com conceito artesanal, evidenciado pelo design e textura rústica da embalagem, o lançamento chega às prateleiras na versão de 400g. Cada um deles pode ser servido em até dez fatias. Preço sugerido: R$ 25,40.

2. Panetone Bicho de Pé, Amor aos Pedaços: massa de panetone lisa (500g), acompanhada de bisnaga de recheio de Bicho de Pé (300g) e sache de açúcar cristal (20g).

3. Panettone Petit Gâteau, Cacau Show: panetone de 620 g com massa especial, gotas de chocolate e recheio cremoso. Perfeito para aquecer e saborear quente. Preço sugerido: a partir de R$ 49,90, podendo variar de acordo com a região.

–

Panettone La Pastina, La Pastina: a receita combina óleos cítricos, um blend de essências e açafrão, com um toque final de Prosecco DOCG no creme que recheia o panetone. Preço sugerido: R$ 150,00 (900 gramas).

–

1. Panettone Alpino Sobremesa Especial, Nestlé: com recheios mais cremosos e feitos para serem consumidos quentinhos, são perfeitos para harmonizar com uma bola de sorvete ou um cappuccino. Basta aquecer 20 segundos no micro-ondas. Preço sugerido: R$28,50.

2. Panettone Trufado GranCherie, Cacau Show: panetone de 750 g da marca GranCherie com pedaços de cereja na massa, recheio de trufa de chocolate intenso no sabor cereja e cobertura de chocolate ao leite. Preço sugerido: a partir de R$ 64,90, mas pode variar de acordo com a região.

1. Panettone Café Latte, Starbucks: em um sabor desenvolvido especialmente no Brasil, a massa do tradicional panetone leva um recheio cremoso exclusivo sabor café latte Starbucks e cobertura crocante de castanhas. Preço sugerido: R$75,00 (750g)

2. Panetone Bem Casado, Amor aos Pedaços: massa de panettone lisa (500g), acompanhada de bisnaga de recheio de Bem casado (300g) e sache de açúcar de confeiteiro (10g).

3. Panettone Recheio Cremoso Prestígio, Nestlé: o produto de 400g apresenta bastante consistência e ainda mais cremosidade. Preço sugerido: R$ 25,40.

1. Panettone Frutas Especiais (Damasco, Amêndoas e Chocolate Meio Amargo), Nestlé: com conceito artesanal, evidenciado pelo design e textura rústica da embalagem, o lançamento chega às prateleiras na versão de 400g. Cada um deles pode ser servido em até dez deliciosas fatias. Preço sugerido: R$ 25,40.

2. Panetone Frutas 0% Açúcar, Amor aos Pedaços: panetone de 400g com frutas cristalizadas e uvas passas sem adição de açúcar.

3. Chocottone sabor SNICKERS, Bauducco: uma combinação dos sabores chocolate, caramelo e amendoim com a massa do panetone Bauducco de 500g. Preço sugerido: R$19,99

–

Panetone Artigianale Naturale, Casa Santa Luzia: o recheio rico em uvas passas, laranja cristalizada e cidra glaceada é um dos diferenciais – para cada quilo de farinha é adicionado 1 quilo de frutas. Na receita entram também favas de baunilha, suco de laranja natural, vinho do Porto e raspas de laranja e limão siciliano. Preço sugerido: R$ 88,00.

–

1. Panettone Chocolate e Avelã, Starbucks: o panetone de chocolate vem com gotas de chocolate, recheio cremoso de chocolate com avelã e cobertura de chocolate com confeitos de chocolate belga ao leite. Preço: R$75,00 (750g)

2. Chocottone Pistache Casa Bauducco, Bauducco: massa do Chocottone Casa Bauducco, macia e recheada com gotas de chocolate e um exclusivo creme de pistache com cobertura de chocolate e pedacinhos de pistache. A embalagem de 770g em fibralata é exclusiva e pensada para ser um presente. Preço sugerido: R$89,90

–

Panetone Artigianale de Laranja com Prosecco, Casa Santa Luzia: a receita tem como base a massa do tradicional Panetone Artigianale feito com técnicas de fermentação natural, e leva toque de Prosecco Italianona massa. Na cobertura, creme de amêndoas que, depois de assado, é decorado com fatias da laranja. Preço sugerido: R$ 104,00.

–

1. Panetone Brigadeiro, Amor aos Pedaços: massa de panetone lisa (500g), acompanhada de bisnaga de recheio de Brigadeiro (300g) e sache de granulado (30g).

2. Panettone Recheio Cremoso Alpino, Nestlé: o produto 400g apresenta bastante consistência e ainda mais cremosidade. Preço sugerido: R$ 25,40.

–

Panetone Artigianale de Frutti di Bosco, Casa Santa Luzia: a massa do Panetone de Fruttidi Bosco é enriquecida com cereja, cranberry e morangos desidratados, embebidos em vinho Marsala. Leva também amarenas italianas. Para finalizar, o Panetone recebe uma delicada cobertura de creme de amêndoas e laranjas cristalizadas. Preço sugerido: R$ 114,00.

–

1. Panettone Recheio Cremoso Moça Doce de Leite, Nestlé: o produto de 400g apresenta bastante consistência e ainda mais cremosidade. Preço sugerido: R$ 25,40.

2. Panettone Damasco e Passas, Bauducco: tradicional massa Casa Bauducco recebe pedaços de damasco, ameixa e uvas passas selecionadas com cobertura açucarada e amêndoas. Preço sugerido: R$79,90