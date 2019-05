Novo cereal é o casamento perfeito entre churros e leite condensado

View this post on Instagram

Testei Pra Você o LANÇAMENTO da Nestlé: MOÇA CHURROS 😲 Edição Limitada @nestle_br @leitemocanestle ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Na embalagem ele vem descrito como “CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHURROS” e como sugestão de consumo “MERGULHAR NO LEITE MOÇA OU DOCE DE LEITE”⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *Não precisa fritar: ele já vem pronto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Achei o Churros Leite Moça delicioso, bem crocante e com sabor acentuado de canela (não senti sabor de leite moça) No leite deve ficar bem gostoso mesmo, eu não tinha em casa (nem o doce de leite, nem o leite moça, nem uma geleia, nem nada rsrs puro tb é delicioso)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ É uma boa alternativa aos amantes do Cereal Cinnamon Toast – que eu AMO – e não encontro no Brasil⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EU ADOREIIIIIIIIIIII 😋 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔️ Dedico esse post ao IG @encontros_gourmet que me ajudou a achar o produto ❤️ eles têm varias dicas legais de restaurantes 🍽 confere lá 👌🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍Tateno Doces da Av. Ricardo Jafet @tateno_doces⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💰R$8,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚖️210g ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #moçachurros #nestle #lançamento #novidade #leitemoçachurros #churros #leitemoça #docedeleite #canela #cinnamon #cerealmatinal #sobremesa #doce #testeipravoce #tpvlovers