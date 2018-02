O novo Baileys é rosa millennial e tem sabor de morango

Basta o Dia dos Namorados americano (o Valentine’s Day) se aproximar, que as mais diferentes marcas do país trabalham duro em uma espécie de força-tarefa, focada no lançamento de produtos em comemoração à data, celebrada no próximo dia 14.

Foi o caso dos novos tênis da Nike, que formam um coração ao unir os dois pés do par, do anel em forma de Big Mac, lançado pelo McDonald’s nesta semana para presentear o cliente mais criativo e apaixonado pelo lanche e, agora, da empresa de bebidas Baileys, que surge com um novo sabor de licor, perfeito para adocicar o feriado dos apaixonados.

Trata-se do Bailleys Strawberries & Cream, uma edição limitada da conhecida bebida que, como o próprio nome já sugere, é feita de morangos e creme.

E como acontece com muitos dos nossos itens gastronômicos favoritos, o licor não chama atenção apenas pelo gosto docinho. As cores, tanto do líquido quanto da embalagem, são um atrativo a mais. É que o Baileys de morango chega no comentado (e amado) tom rosa millennial – é bebida que combina com o feed do Instagram que você quer?

De acordo com a própria empresa, o drink mistura o sabor de morangos maduros com a cremosidade já conhecida do licor mas, como já era de se esperar, a bebida rosinha só estará à venda nos Estados Unidos, por enquanto. Ela ficará disponível nas lojas do país até abril deste ano, e custa o equivalente a 82 reais (24.99 dólares, para a garrafa de 750 ml). Ainda dá tempo de acionar os contatinhos que residem na gringa pra pedir sua encomenda!

Leia Mais: 8 drinks com Gin para refrescar seu verão

No site oficial da marca nos Estados Unidos, você encontra receitas de drinks feitos, tanto com o novo Baileys, quanto com o licor do sabor tradicional (tudo em inglês).