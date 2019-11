O Outback está dando chopp de graça durante três dias

Várias redes de restaurante entraram na onda da Black Friday, incluindo o Outback. Entre quarta e sexta-feira (27,28 e 29), o cliente que comprar uma Bloomin’ Onion ou uma Kookaburra Wings ganha dois chopp Brahma de (340ml).

A promoção é válida em todo o Brasil e, para aproveita-la, basta pegar um voucher no site do Outback e apresenta-lo (na tela do celular) na compra. É válido a utilização de um voucher por mesa e por visita.

E tem mais: quem adquirir o Gift Card do Outback no valor de 75 reais, automaticamente ganha mais 25 reais adicionais. Essa promoção é válida apenas para o dia 29 de novembro e basta acessar o site para realizar a compra. E esse é um benefício cumulativo.